مقيم عربي يقتل نفسه داخل سكنه في الرس

تواصل- خالد العبدالله:

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، الرائد بدر السحيباني، أن دوريات الأمن تلقت بلاغاً، مساء أمس الاثنين، يفيد بمقتل مقيم من جنسيةٍ عربية، في العقد الرابع من العمر، داخل مقرٍ سكني في محافظة الرس.

وأضاف السحيباني، على الفور باشر المختصون بشرطة محافظة الرس وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي الانتقال لموقع البلاغ وعمل إجراءات المعاينة الأولية التي بينت قتل المقيم لنفسه.

وأشار إلى أنه تم نقل الجثمان لمستشفى الرس العام، لإخضاعه للفحوصات الطبية، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام، لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث.