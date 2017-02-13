علامات الإجهاد الـ5

تواصل – وكالات:

حدّد تقرير نشره الموقع الأمريكي “tapoos” بعض علامات التي تُلمّح لتعرضك للإجهاد وبالتالي تؤثر سلبا على مناعة الجسم، وعلى مهامك الوظيفية ومنها:

1. الصداع

التعرض للكثير من الضغوطات يؤدي للصداع الناتج عن التوتر، مما يُعد أحد أنواع الصداع الأكثر شيوعا وتكون أعراضه آلام خفيفة بالرأس والجبين والرقبة والعينين.

2. مشاكل الجهاز الهضمي

عند التعرّض للإجهاد والضغط قد يُفرز الجسم هرمونات مرتبطة بالمخ والجهاز الهضمي يترتب عليها أحياناً توتر مزمن ومشاكل بالجهاز الهضمي كمتلازمة القولون العصبي.

3. زيادة الوزن وتراكم الدهون بالبطن

ترتبط زيادة الوزن مع الإجهاد وقد يتعرّض الكثيرين للرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة مما ينتج عنها تراكم الدهون في البطن.

4. مشاكل المعدة

أحد الآثار الجانبية للإجهاد هو إزعاج الجهاز الهضمي ومن أحد أعراضه الرئيسية مشاكل في المعدة، وعسر الهضم والغثيان وآلام وتشنجات في المعدة .

5. آلام الصدر

يُعتبر الإجهاد سبب الإصابة بالقلق والتعرّض للتوتر، كما أنه يمكن أن يكون مصدراً للألم وضيق في الصدر، وأظهرت نتائج دراسة جديدة أن الإجهاد قادر على تشكيل جلطات بالدم يمكن أن يؤدي للإصابة بأمراض القلب.