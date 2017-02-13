لمخالفتهم الوزن.. «التجارة» توقع جزاءات فورية على 13 مخبزاً في المدينة

تواصل – عبدالله الحجوري:

واصلت فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة والاستثمار بمنطقة المدينة المنورة، جولاتها التفتيشية على المخابز الآلية، وسجلت عددا من المخالفات الفورية لـ 13 مخبراً آلياً مخالفاً للوزن النظامي للخبز في كل من المدينة المنورة وينبع والعلا.

تأتي هذه المتابعات الحثيثة من قبل الوزارة، بعد تفاعلها مع شكاوى المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالباتهم بمتابعة المخابز ومراقبة التلاعب في الوزن واستغلال المستهلك.

وذكرت وزارة التجارة والاستثمار، في وقت سابق أنها تتابع التزام المخابز بالأوزان المقررة نظاماً للخبز المفرود والصامولي، بحد أدنى 510 جرامات للريال الواحد.