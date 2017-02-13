«الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار رعدية على 8 مناطق بالمملكة

تواصل- واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تهيؤ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، ونجران، وجازان، وعسير، والباحة، والأجزاء الشرقية والجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، ولا يُستبعد تكون الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على شمال المملكة، وقد تهطل هناك أمطار خفيفة.

وأورد التقرير، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط 20-40 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.