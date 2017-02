احذر.. 9 عادات يومية تؤثر سلباً على سعادتك وصحتك وعملك

تواصل- وكالات:

نرتكب يومياً عشرات الأخطاء التي يمكن أن تدمر سعادتك ومستوى إنتاجيتك، وبمجرد قراءتك لهذه القائمة سيكون لديك فرصة لتحسين جدولك اليومي وإجراء التغييرات التي ننصح بها.

وبحسب ما ورد في صحيفة ‘‘هافينغتون بوست‘‘، قائمة بالأشياء الخاطئة التي تمارسها يومياً بعد الاستيقاظ في الصباح:

1- الضغط على زر الغفوة

قال خبير النوم تيموثي مورجنتيلور لموقع Business Insider ‘‘إن معظم المتخصصين في مجال النوم يعتقدون أن زر الغفوة في أجهزة المنبه ليس فكرة جيدة‘‘، ويعود ذلك إلى أن أنك إذا دخلت مرة أخرى في حالة النوم العميق بعد أن ضغطت على زر الغفوة، فأنت تدخل دورة من النوم لن تكون قادراً على إنهائها بكل تأكيد، لذا فعلى الأرجح لن تستيقظ بحالة جيدة‘‘.

2- تصفُّح بريدك الإلكتروني بمجرد الاستيقاظ

قالت مؤلفة كتاب Never Check Email in the Morning جولي مورجنستيرن، ‘‘لا تتفحص البريد الإلكتروني في الصباح، إنك إذا بدأت صباحك بهذه الطريقة فلن تتعافى أبداً”، ونصحت مورجنستيرن بالانتظار ساعة كاملة قبل فتح البريد الوارد‘‘.

3- شرب القهوة قبل الذهاب إلى العمل

يفرز جسمك بصورة طبيعية مستويات عالية من الكورتيزول (هرمون القلق) الذي ينظم الطاقة بين الساعة الثامنة والتاسعة صباحاً، لذا فالوقت الأمثل لشرب القهوة لدى معظم الناس هو ما بعد التاسعة والنصف صباحاً، وإذا تناولت الكافيين قبل ذلك، فسيستجيب جسمك لذلك عن طريق إنتاج‏ مستويات أقل من الكورتيزول في الصباح الباكر، ما يعني أنك بهذا تصنع المشاكل التي تخشاها.

4- إهمال وجبة الإفطار

قالت خبيرة التغذية ليزا ديفازيو، ‘‘إن الوجبة الأولى من اليوم تحفز عملية الأيض، وتغذي مستويات السكر في الدم لتتمكن من التركيز وتكون منتجاً بقية اليوم‘‘.

5- الوصول إلى العمل متأخراً

توصلت إحدى الدراسات التي أجرتها ‘‘هافينغتون بوست‘‘ إلى أن رؤساء العمل يميلون إلى اعتبار الموظفين الذين يصلون إلى العمل متأخراً أقل اجتهاداً، ويعطونهم تقييمات أداء أقل، حتى لو كان هؤلاء الموظفين يغادرون العمل متأخرين أيضاً.

6- عدم تناول الغداء في العمل

تشير الأبحاث إلى أن اقتطاع بعض الوقت لتحضير الوجبات وتناولها مع زملاء العمل يمكن أن يسهل من تقاربهم معاً، بل قد يحسن أداءهم ويجدد نشاطهم ويعزز إنتاجيتهم خلال اليوم.

7-عدم الذهاب إلى الصالة الرياضية

تعتبر الرياضة من أهم العادات التي يجب إدخالها في البرنامج اليومي، من خلال الحفاظ على لعب بعض التمارين بشكل يومي، لأن ذلك يساعد في الحصول على جسم مثالي ومتناسق، بالإضافة إلى الشعور بالصحّة والنشاط الدائمين، كما يساعد على الحماية من الأمراض.

8- تناول العشاء في وقت متأخر

يؤثر تناول العشاء متأخراً على جودة النوم وعلى القدرة في الحفاظ على وزن صحي، لذا يعتبر التوقف عن تناول الطعام، بما في ذلك الوجبات الخفيفة، قبل 3 ساعات من النوم، حلاً مناسباً.

9- تصفح مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني قبل النوم

قد يبدو أن تصفّح “فيسبوك” و”إنستجرام” قبل النوم يساعد على الاسترخاء بعد يوم عمل طويل، ولكن هذا غير صحيح، إذ تشير الأبحاث إلى أن الاستخدام “السلبي” للفيسبوك (الاطلاع على تحديثات الآخرين من دون نشر أو مراسلة أحد) يولد مزاجاً سيئاً.

كما أن استخدام أي نوع من التكنولوجيا يؤثر على جودة النوم، إذ يتداخل الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الرقمية مع إنتاج‏ هرمون النوم (الميلاتونين)، ما يؤدي إلى صعوبة الاستغراق في النوم.