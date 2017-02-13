«آبل» تطلب 60 مليون شاشة هاتف ذكي من «سامسونج»

تواصل ـ وكالات:

طلبت آبل من سامسونج توريدها 60 مليون شاشة هاتف ذكي من صنعها، وذلك في ظل تجهيز آبل لإنتاج هاتفها المنتظر، آيفون 8، والمزمع الكشف عنه في وقت لاحق هذا العام.

وأكدت تقارير إخبارية أن آبل ستعتمد على شاشات OLED المرنة في صنع أحدث هواتفها الذكية القادمة هذا العام، وهو ما أكده مصدر مطلع على الصفقة التي تمت مع سامسونج، والذي أشار إلى أن الشركة الكورية الجنوبية تلقت طلبين على الأقل لتوريد هذه الشاشات.

وأوضح تقرير كوري جنوبي، نشرته صحيفة ذا كوريا هيرالد، أن سامسونج ستقوم بتوريد ما يقارب 80 في المائة من شاشات OLED المرنة التي ستستخدم في إنتاج أحدث طراز ستكشف عنه آبل ضمن سلسلة هواتف آيفون.

وكانت سامسونج قد دفعت باستثمارات كبيرة لتطوير صناعة شاشات OLED المرنة صغيرة الحجم، والتي تناسب الأجهزة الذكية، على عكس جارتها إل جي التي تعمل على تطوير نفس النوعية من الشاشات ولكن بأحجام كبيرة خاصة بأجهزة التلفاز وشاشات العرض.