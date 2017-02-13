«جوجل» تُطلق الإصدار 2.0 للساعة الذكية «أندرويد وير»

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة ‘‘جوجل‘‘ إطلاق الإصدار 2.0 من نظام تشغيل الساعات الذكية ‘‘أندرويد وير‘‘ وأوضحت الشركة الأمريكية، أن نظام التشغيل الجديد، يزخر بوظيفة المساعد الرقمي ‘‘Assistant‘‘ بما في ذلك ميزة التحكم عن طريق الأوامر الصوتية.

وأشارت جوجل، إلى أنها قامت بإجراء بعض التحسينات على الجوانب التصميمية وطريقة الاستعمال، والتي تتم حاليا بشكل أسرع وصورة أكثر بديهية، حيث يمكن تصفح التطبيقات المثبتة على الساعة الذكية من خلال إدارة التاج.

وبالإضافة إلى ذلك، لن يضطر المستخدم مستقبلاً إلى تثبيت التطبيقات على الهواتف الذكية، نظرا لأن هناك بعض التطبيقات، التي يمكن تثبيتها على الساعة مباشرة، وقد قامت الشركة، بنشر قائمة من الساعات الذكية على الويب، والتي ستحصل على الإصدار 2.0 الجديد.