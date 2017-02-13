 8 فوائد صحية لشرب الماء الدافئ يومياً.. تعرّف عليها | صحيفة تواصل الالكترونية

8 فوائد صحية لشرب الماء الدافئ يومياً.. تعرّف عليها

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8 فوائد صحية لشرب الماء الدافئ يومياً.. تعرّف عليها

تواصل ـ وكالات :

كشف تقرير حديث نشره الموقع الأمريكي ‘‘tapoos‘‘، عن عدد من الفوائد الصحية لشرب الماء الدافئ بشكل يومي ولتحسين الصحة العامة ومنها:

  1. شرب الماء الدافئ طريقة فعالة لتحسين حركة الأمعاء والتغلب على الإمساك.
  2.  شربه في الصباح الباكر على أساس يوم يساعد في خفض الوزن.
  3. يعالج احتقان الحنجرة، في العادي شرب الماء الدافئ يساعد على علاج احتقان الحنجرة والحفاظ عليه رطبًا بشكل جيد.
  4. فعال للغاية في طرد السموم من الجسم وإزالة السموم.
  5. يساعد على تجديد خلايا الجلد ومنع الشيخوخة المبكرة.
  6. يحسن الدورة الدموية، فهذا بدوره يسمح للعضلات والأعصاب بالجسم أن تعمل بكفاءة ويكون الجسم صحيًا بشكل يومي.
  7. أثبتت العديد من الدراسات أن الماء الدافئ يمكن أن يحسن عملية التمثيل الغذائي بشكل جيد، ويكون طريقة ناجحة لتعزيز الهضم.
  8. يساعد في الحصول على نوم عميق وسليم، لأنه يؤدي إلى استرخاء الجسم.

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