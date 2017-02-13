8 فوائد صحية لشرب الماء الدافئ يومياً.. تعرّف عليها

تواصل ـ وكالات :
كشف تقرير حديث نشره الموقع الأمريكي ‘‘tapoos‘‘، عن عدد من الفوائد الصحية لشرب الماء الدافئ بشكل يومي ولتحسين الصحة العامة ومنها:
- شرب الماء الدافئ طريقة فعالة لتحسين حركة الأمعاء والتغلب على الإمساك.
- شربه في الصباح الباكر على أساس يوم يساعد في خفض الوزن.
- يعالج احتقان الحنجرة، في العادي شرب الماء الدافئ يساعد على علاج احتقان الحنجرة والحفاظ عليه رطبًا بشكل جيد.
- فعال للغاية في طرد السموم من الجسم وإزالة السموم.
- يساعد على تجديد خلايا الجلد ومنع الشيخوخة المبكرة.
- يحسن الدورة الدموية، فهذا بدوره يسمح للعضلات والأعصاب بالجسم أن تعمل بكفاءة ويكون الجسم صحيًا بشكل يومي.
- أثبتت العديد من الدراسات أن الماء الدافئ يمكن أن يحسن عملية التمثيل الغذائي بشكل جيد، ويكون طريقة ناجحة لتعزيز الهضم.
- يساعد في الحصول على نوم عميق وسليم، لأنه يؤدي إلى استرخاء الجسم.