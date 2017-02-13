 والدة محاول إِشعال النار في نفسه بالكعبة: ابني مريض نفسيًّا | صحيفة تواصل الالكترونية

والدة محاول إِشعال النار في نفسه بالكعبة: ابني مريض نفسيًّا

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والدة محاول إِشعال النار في نفسه بالكعبة: ابني مريض نفسيًّا

 

تواصل ـ مكة المكرمة:

أكدت والدة المواطن الذي حاول إشعال النيران في نفسه حول الكعبة المشرفة، بأن أبنها محمد، يعاني من اعتلالات ومرض نفسي، ولديه ملف في مستشفى الصحة النفسية بشهار الطائف، قائلة: ‘‘إن ولدها البالغ من العمر 36 عاماً، أقدم على فعلته تحت تأثير المرض الذي تفاقم بعد سلب «ممتلكاته» بعد وفاة والده‘‘.

وأشارت أم محمد، بأن ابنها هو أكبر إخوته السبعة وكان يعمل مع والده، وليست لديه وظيفة، نظراً لتقلب الحالات التي كان يعاني منها، مبينة استيلاء «أقارب» على منازل والدهم، وأُخذ تعويض بعضها التي كانت في ‘‘الشبيكة وجرول وجبل المدافع‘‘ بعد إخراج صك حصر ورثة دون حضورهم أو توكيلهم.

وقالت ‘‘إنها في بادئ الأمر وقفت ضد ابنها الأكبر وقامت بسجنه، خوفاً من تهوره وقيامه بالاعتداء على الأقارب، بعد أن حاول قبل عامين إحراق نفسه أمام المحكمة العامة احتجاجًا على استيلاء الأقارب على ممتلكاتهم -على حد تعبيرها- مبينة بأنهم يعيشون على الضمان الاجتماعي، وبعض مساعدات الجمعيات الخيرية بين فترة وأخرى‘‘.

وأوضحت، أنهم ليس لهم عائل بعد الله، وأنها تعاني من تليف كبدي وعادت مؤخراً من رحلة علاج خارجية، بعد أن تم تسفيرها لأكثر من 3 أشهر، وقد علمت بحادث ابنها وهي خارج المملكة، ما اضطرها لاستعجال العودة لتكون بجواره.

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