 «المالية» تشترط على الوزارات تحديد سنوات أوامر الدفع لصرف المبالغ النظامية | صحيفة تواصل الالكترونية

«المالية» تشترط على الوزارات تحديد سنوات أوامر الدفع لصرف المبالغ النظامية

0
«المالية» تشترط على الوزارات تحديد سنوات أوامر الدفع لصرف المبالغ النظامية
وزارة المالية

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة، عن صدور توجيهات من وزارة المالية للوزارات والمؤسسات الحكومية، بتحديد سنوات أوامر الدفع لصرف المبالغ المستحقة والنظامية والمستكملة للإجراءات، سواء في الأعوام المالية الماضية أم في العام المالي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ.

وقالت المصادر ‘‘إن التوجيهات اشترطت، أن يتم تحديد السنة حتى يتم الصرف بسلاسة ودون عوائق، فيما منحتهم أسبوعاً للتسجيل عبر البوابة الإلكترونية‘‘، بحسب ‘‘الحياة‘‘.

وأوضحت، أن أوامر الدفع الواردة لوزارة المالية، لم يوضح بها ما يخص السنة المالية ١٤٣٧-١٤٣٨هـ، أو في الأعوام المالية السابقة، مشددة على توجيه المختصين لاستكمال البيانات، وسرعة تسجيلها في البوابة الإلكترونية خلال أسبوع فقط.

شاهد ايضا

والدة محاول إِشعال النار في نفسه بالكعبة: ابني مريض نفسيًّا

والدة محاول إِشعال النار في نفسه بالكعبة: ابني مريض نفسيًّا

«الطيران المدني» يفضّل التزام الصمت بِشأن إلغاء مشروع «المها» القطري

«الطيران المدني» يفضّل التزام الصمت بِشأن إلغاء مشروع «المها» القطري

شاهد.. سرقة سيارة من أمام مغسلة تركها صاحبها في وضع التشغيل

شاهد.. سرقة سيارة من أمام مغسلة تركها صاحبها في وضع التشغيل

مكة.. طلب فتوى لكف البحث عن مفقود بحر الشعيبة

مكة.. طلب فتوى لكف البحث عن مفقود بحر الشعيبة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>