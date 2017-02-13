دراسة: تناول الخضراوات والفاكهة يحسّن الحالة النفسية

تواصل- وكالات:

كشفت دراسة حديثة عن أهمية وفاعلية تناول الخضراوات والفاكهة في توفير التوازن النفسي والوجداني، ومكافحة الاكتئاب في غضون أسبوعين.

وأجرى باحثون في جامعة ‘‘أوتاجو‘‘ الأمريكية، دراسة على أكثر من 171 بالغاً، تراوحت أعمارهم بين 18 و25 عاماً، حول عاداتهم الغذائية، وتم تقسيم المبحوثين إلى 3 مجموعات لتقصّي آثار وجود حميات عالية من الفواكه والخضراوات.

ولوحظ، أن الأشخاص الذين انتظموا في تناول الخضراوات والفاكهة بشكلٍ طبيعي لمدة أسبوعين، كانوا الأكثر قدرة على تذكّر الأشياء وقسائم المدفوعات الخاصة بينهم، فيما تم إعطاء وجبتين إضافيّتين يومياً من المنتجات الطازجة كالجزر، وفاكهة الكيوي، والتفاح، والبرتقال، بالإضافة إلى حدوث تحسّن ملموس في الحالة النفسية، والدوافع، وآلية التحفيز بين الأشخاص الذين تناولوا هذه الوجبات الصحية.