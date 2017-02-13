«الطيران المدني» يفضّل التزام الصمت بِشأن إلغاء مشروع «المها» القطري

تواصل – الرياض:

فضّلت هيئة الطيران المدني السعودي، التزام الصمت بشأن إلغاء ‘‘الخطوط الجوية القطرية‘‘ خططها لإنشاء فرع لمشروع طيران ‘‘المها‘‘ داخل المملكة.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني عبدالله الخريف، تعليقاً على القرار: ‘‘لا جديد لدينا‘‘، منوهاً إلى أن الخطوط القطرية ذكرت سابقاً أنها تقيم عملية دخولها للسوق السعودي، بحسب صحيفة ‘‘الحياة‘‘.

وكان الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، أعلن الأربعاء الماضي أن الشركة، ألغت خططها لإنشاء فرع لمشروع طيران ‘‘المها‘‘ في السعودية، بعد التأخير الذي طال أمده في حصولها على الترخيص.