 «الطيران المدني» يفضّل التزام الصمت بِشأن إلغاء مشروع «المها» القطري | صحيفة تواصل الالكترونية

«الطيران المدني» يفضّل التزام الصمت بِشأن إلغاء مشروع «المها» القطري

0
«الطيران المدني» يفضّل التزام الصمت بِشأن إلغاء مشروع «المها» القطري

تواصل – الرياض:

فضّلت هيئة الطيران المدني السعودي، التزام الصمت بشأن إلغاء ‘‘الخطوط الجوية القطرية‘‘ خططها لإنشاء فرع لمشروع طيران ‘‘المها‘‘ داخل المملكة.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني عبدالله الخريف، تعليقاً على القرار: ‘‘لا جديد لدينا‘‘، منوهاً إلى أن الخطوط القطرية ذكرت سابقاً أنها تقيم عملية دخولها للسوق السعودي، بحسب صحيفة ‘‘الحياة‘‘.

وكان الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، أعلن الأربعاء الماضي أن الشركة، ألغت خططها لإنشاء فرع لمشروع طيران ‘‘المها‘‘ في السعودية، بعد التأخير الذي طال أمده في حصولها على الترخيص.

شاهد ايضا

والدة محاول إِشعال النار في نفسه بالكعبة: ابني مريض نفسيًّا

والدة محاول إِشعال النار في نفسه بالكعبة: ابني مريض نفسيًّا

«المالية» تشترط على الوزارات تحديد سنوات أوامر الدفع لصرف المبالغ النظامية

«المالية» تشترط على الوزارات تحديد سنوات أوامر الدفع لصرف المبالغ النظامية

شاهد.. سرقة سيارة من أمام مغسلة تركها صاحبها في وضع التشغيل

شاهد.. سرقة سيارة من أمام مغسلة تركها صاحبها في وضع التشغيل

مكة.. طلب فتوى لكف البحث عن مفقود بحر الشعيبة

مكة.. طلب فتوى لكف البحث عن مفقود بحر الشعيبة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>