تنظمه «الهيئة».. انطلاق فعاليات ملتقى «حصين» لتعزيز الأمن الفكري بجازان

تواصل – جازان:

انطلقت فعاليات ملتقى «حصين» لتعزيز الأمن الفكري والمعرض المصاحب له، والذي ينظمه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة جازان.

وأكد الرئيس العام للهيئة، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في حضور أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر، الذي دشنَّ فعاليات الملتقى بالأمس، أنه من سمات بلادنا المباركة تأسيسها على منهج السلف الصالح، مبيناً أن الأفكار الضالة دخيلة على مجتمعنا، بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وأشار السند، إلى ما تتعرض له المملكة من استهداف في شبابها وفتياتها، وفي عقيدتها ومنهجها ودستورها، مؤكداً أن علينا جميعاً أن نقف صفـًا واحدًا في وجه كل متربص وحاقد يريد الكيد لهذه البلاد وأبنائها وبناتها، ولافتاً إلى أن ملتقى ‘‘حصين‘‘ يهدف إلى تحقيق رؤية ورسالة الهيئة في المنطقة.