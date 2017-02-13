«الفضلي»: أسعار المياه في المملكة تبلغ 30% من التكلفة الفعلية

تواصل – الرياض:

رفض وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالرحمن الفضلي، أمس الاثنين، حديث البعض بشأن ارتفاع أسعار فواتير المياه إلى أرقام فلكية، مؤكداً أن المملكة أقل دول العالم في أسعار الفواتير.

وقال الفضلي: ‘‘إنه لا توجد أرقام فلكية لفواتير المياه، إذ أن المملكة هي الأقل في العالم في الفواتير، وأن تكلفة المياه في المملكة لا تتجاوز 30% من التكلفة الفعلية‘‘ بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وأكد الوزير، على سعي المؤسسة العامة لتحلية المياه، لتخصيص قطاع التحلية، لافتاً إلى أن مسؤولية مراقبة المياه المعلبة تقع على هيئة الغذاء والدواء.