محلل أمريكي يطالب بلاده بخطوات عملية ضد إيران بدلا من الصوت العالي

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قال المحلل الأمريكي مايكل روبين، من معهد أمريكان إنتربرايز بواشنطن: ‘‘إن الولايات المتحدة عليها أن تكون واضحة في أن الفوائد الاقتصادية من الاتفاق النووي لم تتدفق إلى إيران بسبب نظام الفساد والتزوير الذي يساعد في تمويل الحرس الثوري الإيراني‘‘.

وأضاف في تصريحات أوردتها إذاعة صوت أمريكا ‘‘فويس أوف أمريكا‘‘ أن واشنطن يجب أن تساعد في فضح الحسابات البنكية والفساد، وتوضيح ذلك لـ80 مليون إيراني، محذرا من الحديث الصاخب دون تحركات قوية على الأرض لأن هذا ما يؤدي لجرأة المتشددين الإيرانيين بحسب تعبيره.

وأيد روبين، موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تريد مواجهة إيران، مشيرا إلى أنه لا يرى خطأ في هذا النهج، لكنه رأي أن الخطورة تكمن في التحدث بصوت عال والتحرك في المقابل بخطوات صغيرة.

ورأى روبين، مثله مثل بعض الأمريكيين الداعمين لاتباع سياسة أكثر قوة، أنه من المهم اتخاذ خطوات عملية واضحة من قبل إدارة ترامب، لاحتواء النظام الإيراني التوسعي، بشكل يكون مكلفا للمتشددين في إيران وفي نفس الوقت يؤدي إلى تآكل الدعم الشعبي لهم.

وذكرت ‘‘فويس أوف أمريكا‘‘ أن اسم قاسم سليماني، زعيم فيلق القدس التابع للحرس الثوري، مطروح لينافس الرئيس الإيراني حسن روحاني في انتخابات مايو الرئاسية القادمة، بدعم من المتشددين، أو اسم ‘‘عزة الله زرغمي‘‘ الرئيس السابق للتليفزيون الإيراني والضابط السابق في الحرس الثوري.