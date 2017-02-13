رئيس «الأرصاد» يتعهد بتطوير «الهيئة» ويؤكد: الكادر الوطني ضمن الأفضل عالمياً

تواصل – الرياض:

تعهد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي، خلال تدشينه أمس الدورة التنشيطية الثانية في الرصد الجوي، بتطوير الأرصاد في جميع مجالات عملها بالمملكة، مؤكداً أن الكوادر الوطنية العاملة تُعد من أفضل الخبرات العالمية القادرة على مواكبة التطورات الدولية في مجال الأرصاد.

من جهته، اعتبر مدير عام الموارد البشرية بـ”الهيئة” عبدالعزيز بن خيشان الجلسي، خلال تدشين الدورة التي تستهدف 36 راصدًا جويًا لتعزيز قدراتهم في مجال الرصد الجوي، الدورة التنشيطية الثانية للراصدين مطلب مُهم لرفع قُدرة وخبرة الراصد الجوي في دقة أعمال الرصد الجوي والانضباط في مواعيد إعداد النشرات وإرسالها دولياً وتستمر الدورة 5 أسابيع بمعدل 125 ساعة تدريب تتخلّلها مجموعة مواد ومحاضرات علمية وفنية متخصصة في مجال الرصد الجوي.

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد قامت بتشغيل 139 محطة أوتوماتيكية من أصل 189 تمّ توزيعها على مناطق المملكة بناءً على دراسات ميدانية وعلمية لتحقيق أكبر قدر من الدِقة والحصول على الكم الأكبر من المعلومات المناخية للمملكة. علماً بأن التعريف بأحدث التعليمات والتقنيات في الرصد الجوي تُصدرها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الطيران المدني الدولية.