 3 وفيات بينهم قائد مدرسة وابنته في تصادم مروع بجازان (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

3 وفيات بينهم قائد مدرسة وابنته في تصادم مروع بجازان (صور)

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3 وفيات بينهم قائد مدرسة وابنته في تصادم مروع بجازان (صور)

تواصل – متابعات:

باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر بجازان أمس الاثنين، حادث مروري بطريق الموسم – السهي بين مركبتين ونتج عن الحادث ثلاث حالات وفاة منهم قائد مدرسة الموسم وابنته وشخص آخر وثلاث إصابات متفرقة منهن طالبات بالمرحلة الابتدائية.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي: إن غرفة العمليات تلقت بلاغا عند الساعه 1:42 بعد ظهر الاثنين، عبارة عن حادث عن تصادم بين مركبتين ونتج عنه إصابات وباشرت الموقع أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر والصحة.

وأضاف الصرخي أنه لدى وصول أول فرقة عثر بالموقع على حالة تعاني من توقف قلب وتنفس وتم عمل إنعاش قلبي ورئوي للحالة حتى وصولها مستشفى الموسم لتلقي العلاج.

من جهته تابع مدير ومساعد مكتب تعليم صامطة حالات المصابات من الطالبات فور وقوع الحادث وذلك خلال زيارتهم للمستشفى للاطمئنان على حالتهن، من جهة أخرى ناشد المواطنون بضرورة إيجاد حلول عاجلة للحد من الحوادث اليومية التي يذهب ضحيتها الأبرياء يوميا نتيجة السرعة والتهور وسوء الطرق.

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