 صحيفة أمريكية: حظر المُبتعثين من 7 دول يُدمّر التعليم بالولايات المُتحدة | صحيفة تواصل الالكترونية

صحيفة أمريكية: حظر المُبتعثين من 7 دول يُدمّر التعليم بالولايات المُتحدة

0
صحيفة أمريكية: حظر المُبتعثين من 7 دول يُدمّر التعليم بالولايات المُتحدة

تواصل – ترجمة:

توقعت صحيفة “يونيفيرستي هيرالد” الأمريكية، أن يُدمّر قرار  الرئيس “دونالد ترامب” بحظر دخول مواطني 7 دول مسلمة للولايات المتحدة، التعليم في البلاد، باعتبار أن أكثر من مليون طالب مبتعث درسوا العام الماضي في كليات وجامعات الولايات المتحدة، وساهموا بنحو 35 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي.

وذكرت الصحيفة أنّ قرار “ترامب” كان مُخيفاً ومُقلقاً لكثير من الكليات والجامعات الأمريكية، الأمر الذي جعل معظمها تُعلن دعمها للطلاب المسلمين بعد صدور القرار من بينها جامعة ولاية ميزوري، التي استضافت العام المُنصرم فقط 3700 طالباً مُبتعثاً يدفع مُعظمهم تكاليف دراسة كاملة.

ونبّهت إلى أنه في حال فقدت الجامعة جُزءاً من الطلاب الأجانب ستزيد تكاليف الدراسة على الطلاب الأمريكيين، مؤكدةً أن الكليات الأمريكية تعتمد بشكل كبير على الطلاب المُبتعثين في ضبط ميزانياتها.

شاهد ايضا

حقيقة إعفاء مواطني المملكة من تأشيرة الدخول لأمريكا

حقيقة إعفاء مواطني المملكة من تأشيرة الدخول لأمريكا

توقعات باستمرار هطول الأمطار على عدة مناطق اليوم

توقعات باستمرار هطول الأمطار على عدة مناطق اليوم

الإنذار المبكر: أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على الباحة

الإنذار المبكر: أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على الباحة

عسير.. «تنومة» تكتسي بـ«حُلةٍ بيضاء» إثر تساقط البَرَد (فيديو وصور)

عسير.. «تنومة» تكتسي بـ«حُلةٍ بيضاء» إثر تساقط البَرَد (فيديو وصور)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>