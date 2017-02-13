صحيفة أمريكية: حظر المُبتعثين من 7 دول يُدمّر التعليم بالولايات المُتحدة

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توقعت صحيفة “يونيفيرستي هيرالد” الأمريكية، أن يُدمّر قرار الرئيس “دونالد ترامب” بحظر دخول مواطني 7 دول مسلمة للولايات المتحدة، التعليم في البلاد، باعتبار أن أكثر من مليون طالب مبتعث درسوا العام الماضي في كليات وجامعات الولايات المتحدة، وساهموا بنحو 35 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي.

وذكرت الصحيفة أنّ قرار “ترامب” كان مُخيفاً ومُقلقاً لكثير من الكليات والجامعات الأمريكية، الأمر الذي جعل معظمها تُعلن دعمها للطلاب المسلمين بعد صدور القرار من بينها جامعة ولاية ميزوري، التي استضافت العام المُنصرم فقط 3700 طالباً مُبتعثاً يدفع مُعظمهم تكاليف دراسة كاملة.

ونبّهت إلى أنه في حال فقدت الجامعة جُزءاً من الطلاب الأجانب ستزيد تكاليف الدراسة على الطلاب الأمريكيين، مؤكدةً أن الكليات الأمريكية تعتمد بشكل كبير على الطلاب المُبتعثين في ضبط ميزانياتها.