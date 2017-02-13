 حقيقة إعفاء مواطني المملكة من تأشيرة الدخول لأمريكا | صحيفة تواصل الالكترونية

حقيقة إعفاء مواطني المملكة من تأشيرة الدخول لأمريكا

0
حقيقة إعفاء مواطني المملكة من تأشيرة الدخول لأمريكا

تواصل – متابعات:

نفت مصادر الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إعفاء 16 دولة عربية من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة الأمريكية، من بينها المملكة العربية السعودية.

وقد تبين بعد البحث في موقع وزارة الخارجية الأمريكية، وموقع “الإعفاء من التأشيرة”، أنه لا صحة لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم يرد أي ذكر عن إعفاء دول عربية من دخول أمريكا، وفقا لـ”عكاظ”.

يذكر أن برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية يضم 38 دولة ليس من ضمنهم أي دولة عربية، حيث يسمح البرنامج لمواطني تلك الدول بعد مطابقة المتطلبات، بالسفر إلى الولايات المتحدة للسياحة أو العمل لمدة أقصاها 90 يوماً دون الحاجة لاستخراج تأشيرة.

شاهد ايضا

صحيفة أمريكية: حظر المُبتعثين من 7 دول يُدمّر التعليم بالولايات المُتحدة

صحيفة أمريكية: حظر المُبتعثين من 7 دول يُدمّر التعليم بالولايات المُتحدة

توقعات باستمرار هطول الأمطار على عدة مناطق اليوم

توقعات باستمرار هطول الأمطار على عدة مناطق اليوم

الإنذار المبكر: أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على الباحة

الإنذار المبكر: أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على الباحة

عسير.. «تنومة» تكتسي بـ«حُلةٍ بيضاء» إثر تساقط البَرَد (فيديو وصور)

عسير.. «تنومة» تكتسي بـ«حُلةٍ بيضاء» إثر تساقط البَرَد (فيديو وصور)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>