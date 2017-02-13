حقيقة إعفاء مواطني المملكة من تأشيرة الدخول لأمريكا

تواصل – متابعات:

نفت مصادر الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إعفاء 16 دولة عربية من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة الأمريكية، من بينها المملكة العربية السعودية.

وقد تبين بعد البحث في موقع وزارة الخارجية الأمريكية، وموقع “الإعفاء من التأشيرة”، أنه لا صحة لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم يرد أي ذكر عن إعفاء دول عربية من دخول أمريكا، وفقا لـ”عكاظ”.

يذكر أن برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية يضم 38 دولة ليس من ضمنهم أي دولة عربية، حيث يسمح البرنامج لمواطني تلك الدول بعد مطابقة المتطلبات، بالسفر إلى الولايات المتحدة للسياحة أو العمل لمدة أقصاها 90 يوماً دون الحاجة لاستخراج تأشيرة.