استضافه «تعليم الرياض».. ختام ملتقى تبادل الزيارات بين وحدات تطوير المدارس

تواصل ـ هياء الدكان:

اُختتم أمس الاثنين في مقر الابتدائية ٤٣٩ بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ـ رحمها الله ـ، ملتقى تبادل الزيارات بين وحدات تطوير المدارس، الذي بدأ صباح الأحد الماضي في فندق تيارا شمال الرياض، بحضور نخبوي لمسؤولات وقيادات ومنسوبات التعليم في الرياض والمختصات بوحدات البرنامج الوطني لتطوير المدارس على مستوى المملكة، برعاية المساعد للشؤون التعليمية الدكتورة نجلاء بنت عبدالرحمن الزامل.

وأكدت الدكتورة نجلاء الزامل في كلمتها الافتتاحية، أن مثل هذه اللقاءات التي تجمع إدارات مختلفة يُعرض فيها تجارب تربوية متنوّعة ومبادرات إبداعية متجدّدة يتحقّق من خلالها ـ بمشيئة الله ـ التسريع في بناء قدرات الذين يسهمون بشكل فاعل في دفع دفة تحقيق الأهداف المخطط لها، حيث يعود كل فرد مُحمّل بأضعاف ما جاء به من خبرات لإدارته للإسهام في النمو المتسارع لتطوير المدارس من خلال الخبرة المكتسبة، باعتبار أن المدارس المصنع الحقيقي لبلورة الرؤية واقعاً ملموساً في ميداننا التربوي.

وقالت الزامل: إنّ هذا الملتقى يؤكد لنا أننا بأيادي أمينة تحرسنا وترعانا وتسعى لأن نكون أكثر قوّة واستعداد وسعادة في ظل المتغيّرات المتسارعة في عالمنا المعاصر، مُقدّماً شكرها الجزيل لولاة أمرنا، والمسئولين في وزارة التعليم، وشركة تطوير التعليمية التي تقوم بمثل هذا الجهد الأصيل من كل عام بتمكين الوحدات من التواجد معا وتبادل الخبرة والاستفادة من معين التطبيقات الميدانية في كل إدارة.

من جهتها ألقت عفاف الأسمري من المتوسطة ١٩٠ أبيات ترحيبية، أعقبها محور قدمته مديرة وحدة تطوير الرياض نورة الخراشي بعنوان “رحلة التغيير لمجتمعات مهنية تعلمية” شاركتها قائدة متوسطة زينب بنت جيهان الطويرقي ومعلمة الرياضيات منى العتيبي.

وتناولت باحثة الدكتوراه زينب عبدالله الزايد، توصيات مُهمّة لدعم مجتمعات التعلم المهنية في مدارس المملكة خلال ورقتها العلمية المُميّزة دور البحث العلمي في دعم مجتمعات التعلم المهنية: مراجعة بحثية لزيادة دافعية تعلم المعلمات.

وطُرحت ورقة عمل بعنوان: تحقيق المنظمة المتعلمة في “وحدة تطوير المدارس” إعداد وتقديم الاستاذة إلهام رشيد أبو حسان، تطرّقت لمفهوم المنظمة المتعلمة وخصائصها، مؤكدةً في ورقتها أن التعلم لا بد أن يؤثر في السلوك، ثمّ عقدت مقارنة بين التعلم الفردي والتنظيمي يظهر التغير في سلوك الفرد أما التنظيمي في المنظمة ككل، وأشارت أن رأس المال الفكري ومحصلة المواد المعرفية وهو رأس المال البشري ورأس المال الاجتماعي ورأس المال التنظيمي.

وأشارت أبو حسان، بقولها ضرورة مشاركة جميع المنسوبين في الرؤية فقد تلاحظون إذا ذهب قائد توقف المشروع بسبب عدم مشاركة ومعرفة الجميع بالرؤية والصحيح أن تكون الرؤية مشتركة ليكون هناك ولاء وليس طاعة عمياء بحيث يكون هناك استمرارية في تنفيذ الرؤية ثم تناولت النماذج الذهنية “التفكير بصوت عالي” فهي تعتبر القوة المؤثرة في القرارات والتصرفات التي يتخذها الأفراد في المنظمات.

وقالت: إنّ أعظم منظمة متعلمة في التاريخ هي الأمة التي قادها محمد ﷺ الاتقان دعا إليه وقد ارتبط بمحبة الله “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه”.

وقدّمت باحثة للدكتوراة زينب بنت عبدالله الزايد، ضمن أوراق العمل المطروحة دور البحث العلمي في دعم مجتمعات التعلم المهنية: مراجعة بحثية، وذكرت ضمن التوصيات الاهتمام بتطوير قدرات القيادات المدرسية لدعم مجتمعات التعلم المهنية، ومنحهم الصلاحيات اللازمة لذلك، وتأهيل المعلمين المتميزين للقيام بدور الميسرين في مجتمعات التعلم المهنية، وتفريغهم لهذه المهمة ومنح المعلمين الاستقلالية في تحديد أهداف تشاركهم، ونطاق العمل الذي يمكنهم إنجازه، وعدم إرهاقهم بكثرة التدخلات الإدارية التي قد تعيق عملهم، مع ضرورة تعريفهم بالمتوقع منهم ومساءلتهم في ضوء أهدافهم، والإمكانات المتاحة لهم إضافة إلى تنشيط مجتمعات التعلم المهنية بشكل مستمر بالأنشطة والأدوات التي تشجع المعلمين على الإبداع، وترغبهم في العمل التشاركي، حتى لا تتحول هذه المجتمعات إلى مجرد إجراءات روتينية، وقواعد تنظيمية.

وبعد ذلك قدّمت تجارب مميزة من المدارس المطبقة لبرنامج تطوير المدارس من مناطق المملكة، وفِي اليوم الأخير تمّ عرض المشاريع المميزة لمدارس تطوير مدينة الرياض هذا، وقدّم فريق الجودة بالابتدائية ٤٣٩ منجزات ومشاريع، كما قدمت الثانوية ٤٨ والمتوسطة ١٩٠ والثانوية ١٢٩ مشاريع والابتدائية ١٢٣ برنامج التعليم المنظم “أقرأ وانطل “، وتجارب للثانوية ٨١ والمتوسطة ١١ والابتدائية ٢٥٠ ومبادرة الشراكة المجتمعية لمتوسطة زينب بنت محمد.

وصاحب البرنامج معرض احتوى أركان عرضت فيها المدارس المطبقة لبرنامج التطوير مشاريعهم على تنوع خبراتهم وتميزها والذي أظهره بفضل الله حضور الطالبات وتعريفهن ببرامج مدارسهن بأنفسهن بمشاركات المعلمات وقائدات المدرسة .

‏وقامت الدكتورة نجلاء الزامل و الاستاذة نورة الخراشي بتكريم ‫المدارس المشاركة في محور التجارب المميّزة وعدد من المتميزات والمنظمات ورئيسة القسم النسائي بالعلاقات العامة خلود العمار على جهودهم في الملتقى وفِي نجاح برامج التطوير.