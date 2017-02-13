 جازان.. أهالي «هروب» يُشيعون شهيد الواجب «جمعان» | صحيفة تواصل الالكترونية

جازان.. أهالي «هروب» يُشيعون شهيد الواجب «جمعان»

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جازان.. أهالي «هروب» يُشيعون شهيد الواجب «جمعان»

تواصل – واس:

شيّع أهالي محافظة هروب بمنطقة جازان، الاثنين، جثمان الجندي أول جمعان بن جابر هروبي أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم وكيل محافظ هروب محمد بن يحيى الجعفري وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة المصلون في جامع مراوة، ونقل الجعفري، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وتعازي أمير منطقة جازان لذوي الشهيد، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

من جانبهم ثمنّ ذوو الشهيد الهروبي، تعازي القيادة الرشيدة ومواساتهم، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بما قدمه ابنهم من تضحية وبطولة فداء لهذا الوطن ودفاعاً عن مقدساته.

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