توقعات باستمرار هطول الأمطار على عدة مناطق اليوم

تواصل – الرياض:

توقع خبراء الطقس استمرار تأثر أجزاء من المملكة بحالة عدم الاستقرار الجوي، اليوم الثلاثاء، حيث تتكاثف السحب على ارتفاعات مختلفة إضافة إلى الركامية – وفقاً لـ”طقس العرب”-.

وتتهيأ الفرصة لهطول زخات من المطر، والتي قد تكون رعدية أحيانا على غرب ووسط وشرق البلاد وجنوب غرب، بما في ذلك العاصمة الرياض وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على فترات، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على عموم مناطق المملكة، فيما تكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على شمال وغرب البلاد.