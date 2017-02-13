 توقعات باستمرار هطول الأمطار على عدة مناطق اليوم | صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات باستمرار هطول الأمطار على عدة مناطق اليوم

0
توقعات باستمرار هطول الأمطار على عدة مناطق اليوم
أرشيفية

تواصل – الرياض:

توقع خبراء الطقس استمرار تأثر أجزاء من المملكة بحالة عدم الاستقرار الجوي، اليوم الثلاثاء، حيث تتكاثف السحب على ارتفاعات مختلفة إضافة إلى الركامية – وفقاً لـ”طقس العرب”-.

وتتهيأ الفرصة لهطول زخات من المطر، والتي قد تكون رعدية أحيانا على غرب ووسط وشرق البلاد وجنوب غرب، بما في ذلك العاصمة الرياض وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على فترات، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على عموم مناطق المملكة، فيما تكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على شمال وغرب البلاد.

شاهد ايضا

حقيقة إعفاء مواطني المملكة من تأشيرة الدخول لأمريكا

حقيقة إعفاء مواطني المملكة من تأشيرة الدخول لأمريكا

صحيفة أمريكية: حظر المُبتعثين من 7 دول يُدمّر التعليم بالولايات المُتحدة

صحيفة أمريكية: حظر المُبتعثين من 7 دول يُدمّر التعليم بالولايات المُتحدة

الإنذار المبكر: أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على الباحة

الإنذار المبكر: أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على الباحة

عسير.. «تنومة» تكتسي بـ«حُلةٍ بيضاء» إثر تساقط البَرَد (فيديو وصور)

عسير.. «تنومة» تكتسي بـ«حُلةٍ بيضاء» إثر تساقط البَرَد (فيديو وصور)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>