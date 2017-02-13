«التعليم»: لا يوجد عجز بأعداد المعلمين.. ونتخذ إجراءات لهيكلة القوى البشرية

تواصل – سعود الخالد:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، أن الوزارة تتخذ حاليًا بعض الإجراءات الخاصة بهيكلة القوى البشرية.

وقال العصيمي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “”‏إشارةً إلى تصريح وزير التعليم حول وجود فائض في أعدادالمعلمين، فإنَّ الوزارة توضح أنَّها حاليًا تتخذ بعض الإجراءات الخاصة بهيكلة القوى البشرية، والتي تؤكد عدم وجود عجز حقيقي”.

وأضاف أنه لا يوجد عجز حقيقي في أعداد المعلمين والعجز ناتج عن توزيع الوظائف، مشيراً إلى أن نسبة عدد الطلاب لكل معلم في المملكة من أقل المعدلات العالمية وهذا يتطلب مراجعتها وتصحيحها.

وأشار العصيمي إلى أن الفائض في أعداد المعلمين ينحصر في بعض التخصصات في عدد من المناطق والمحافظات، مؤكدا أنَّ الوزارة ستنشر إحصاءات توضح ذلك خلال اليومين المقبلين.