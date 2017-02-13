«ناسا» تُحذِّر: كويكب بحجم ناطحة سحاب يهدد الأرض

تواصل – وكالات:

حذَّرت وكالة ناسا من اصطدام كويكب بحجم ناطحة سحاب بالأرض؛ إذ اقترب هذا الكويكب الذي يطلق عليه اسم 2015 BN509 من الأرض الأسبوع الماضي، وكان على بعد مسافة 70.500 كيلومتر، وهي أقرب مسافة وصل إليها هذا الكويكب، فهي أقرب 14 مرة من المسافة بين الأرض والقمر.

وسلَّط الموقع الإلكتروني لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية الضوء على وصف الوكالة هذا الكويكب الذي يبلغ طوله نحو 200 متر بأنه يحتمل أن يكون خطيراً، بعد رصده يحلِّق على بُعد مسافة قريبة بواسطة تلسكوب راديو عملاق يعرف باسم أريسيبو.

وقال الدكتور “ادجار ريفيرا فالنتين” وهو عالم الكواكب بجمعية أبحاث الفضاء الذي درس البيانات من مرصد أريسيبو في بويرتو ريكو: “يشبه هذا الكويكب الفول السوداني، ويأتي هذا الأمر من حقيقة كونه ثنائي الاتصال”.

وأضاف “فالنتين” “تسجيل نشاط الكويكبات مثل 2015 BN509 يمكن أن تخبرنا المزيد عن احتمال اصطدام أي جسم بالأرض، فمرصد أريسيبو لا يمكنه فقط تمييز هذه الكائنات، بل يمكننا من دراسة حجمها وشكلها، ودورانها وتكوينها؛ لذا فتأثير الكويكب، على عكس الكوارث الطبيعية الأخرى، يمكن في الواقع تجنُّبه”.