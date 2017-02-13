 «القصبي» يستعرض جهود «حماية المستهلك» في مكافحة الغش التجاري | صحيفة تواصل الالكترونية

«القصبي» يستعرض جهود «حماية المستهلك» في مكافحة الغش التجاري

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«القصبي» يستعرض جهود «حماية المستهلك» في مكافحة الغش التجاري

تواصل – واس:

اجتمع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بوكالة حماية المستهلك لمتابعة جهودهم الميدانية عبر مختلف مناطق المملكة في مكافحة الغش التجاري.

وأشاد الدكتور القصبي في بداية الاجتماع بجهود رجال الرقابة الميدانية في مختلف مناطق المملكة ومركز بلاغات حماية المستهلك الذي يعمل على مدار 24 ساعة في استقبال البلاغات والشكاوى.

وثمن القصبي الأدوار والشراكة المثالية من المواطنين الذين يقدمون البلاغات ضد الغش التجاري وغيره من المخالفات، مبينًا أنهم خير سفراء للمستهلك وهم الشريك الأول في عمليات الرقابة الميدانية، وأن هذه البلاغات التي قدمها المواطنون قادت إلى كشف حالات كثيرة للغش التجاري.

كما أشاد بالتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع الجمارك لمكافحة الغش التجاري والتقليد عبر حدود المملكة وفي الأسواق المحلية. وحضر الاجتماع وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك المكلف فهد الهذيلي وقياديي الوكالة الذين استعرضوا خططهم نحو حماية المستهلك والرقابة على الأسواق التجارية وخطة عملهم الاستباقية لموسم رمضان.

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