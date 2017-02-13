حقوقي: الحوثيون يستخدمون المدنيين دروعاً بشرية

تواصل – وكالات:

قال المحامي في منظمة “هود” اليمنية لحقوق الإنسان عبدالرحمن برمان: إنَّ ميليشيا الحوثي تُخطِّط لعملية انتقام بسياسة ممنهجة يضعون من خلالها العشرات كدروع بشرية، مُحمِّلاً إياهم المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية أمام الشعب اليمني والعالم بأسره.

في السياق، اتهم تقرير سري لخبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون العقوبات المفروضة على اليمن، الحوثيين باستخدام المدنيين دروعاً بشرية، وإخفاء مقاتلين وعتاد قُرب مدنيين بمنطقة المخا في تعز، بصورة متعمَّدة لتفادي التعرُّض للهجوم؛ ممَّا عدَّته الأمم المتحدة انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.