 أول تعليق من «التخصُّصات الصحية» على رسوب 47 طبيباً في اختبارات الهيئة | صحيفة تواصل الالكترونية

أول تعليق من «التخصُّصات الصحية» على رسوب 47 طبيباً في اختبارات الهيئة

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أول تعليق من «التخصُّصات الصحية» على رسوب 47 طبيباً في اختبارات الهيئة

تواصل – سعود الخالد:

علَّق المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبدالله الزهيان، على رسوب 47 طبيباً سعودياً في اختبارات الهيئة، بقوله: “إن الاختبارات في الهيئة محكومة بقواعد وإجراءات منظمة؛ وفق لائحة القواعد العامة والنظم للتقييم”.

وأضاف الزهيان: أن الهيئة تستخدم خريطة للاختبار (Blueprint) حتى توائم اختباراتها مع مناهجها المبنية على أساس معتمد، مشيراً إلى أن هذه الخريطة موجودة على موقع الهيئة الإلكتروني على الشبكة العالمية، ويمكن مشاركتها مع جميع المتدربين من قِبل منسق التخصُّص.

وكان 47 طبيباً طلبوا من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة التدخل الفوري لإنقاذ مستقبلهم الوظيفي، والعمل على إنهاء معاناتهم مع هيئة التخصصات الصحية التي قامت بمنحهم “درجة الرسوب” في اختبار “البورد السعودي للجراحة العامة”، ورفضها مراجعة أجوبة الاختبار لهم، حسب قولهم.

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