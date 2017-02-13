 الرئيس التركي «أردوغان» يصل الرياض.. وخادم الحرمين في مقدمة مستقبليه (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

الرئيس التركي «أردوغان» يصل الرياض.. وخادم الحرمين في مقدمة مستقبليه (صور)

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الرئيس التركي «أردوغان» يصل الرياض.. وخادم الحرمين في مقدمة مستقبليه (صور)

تواصل – واس:

وصل الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا اليوم إلى الرياض، في زيارة رسمية للمملكة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مقدمة مستقبلي فخامته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية.

كما كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير – الوزير المرافق – ، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وسفير تركيا لدى المملكة يونس دميرار، وعدد من المسؤولين.

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