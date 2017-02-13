للتخسيس والنحافة.. الماء والليمون مشروب آمن دون آثار جانبية

تواصل – وكالات:

قال خبراء في التغذية: ‘‘إنَّ شرب الماء والليمون له فعاليَّة مذهلة في التخسيس والتنحيف، ويعدان من الطرق الآمنة لخفض الوزن؛ كونهما لا يمتلكان أيَّة آثار جانبيَّة مثل أدوية التنحيف‘‘.

وأشار الخبراء إلى أنهما يساعدان في التحكُّم بخفض الوزن أكثر من غيرهما من الطرق الأخرى، ويعمل هذا المشروب المذهل في حال خلطه، على إنقاص كميات الدهون المترسِّبة والشحوم في الجسم، ويقضي عليها تماماً، وفي حال تمَّ الالتزام بشربه لفترات طويلة يساهم هذا المشروب بعمليَّة فقدان الشخص لوزنه، بالإضافة إلى القضاء على دهون الأرداف، والكرش.

ومن فوائد رجيم الليمون، أنه يساعد على تطهير الجسم من السموم خاصة الأمعاء، وإنقاص الوزن بطريقة سريعة، والسيطرة على زيادة الوزن، واسترخاء الأعصاب والشرايين والأوعية الدموية، وتقليل نسبة الدهون في الجسم.