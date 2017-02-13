«التحالف»: حماية المدنيين في اليمن من أهم أولوياتنا

تواصل – واس:

أكَّدت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، لدعم الشرعية في اليمن، أنها تضع حماية المدنيين على سلم أولوياتها، حيث تتخذ الاحتياطات الممكنة كافة لحمايتهم، وتجنب الخسائر في صفوفهم.

وأشارت إلى احترامها المستمر والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتزام القادة والأفراد بهذه القواعد، وتأخذ بكل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين وأفراد الوحدات الطبية والمنظمات الإنسانية، وهيئات الإغاثة والصحفيين والإعلاميين، وتتجنب الخسائر في صفوف المدنيين.

وأكَّدت تعاونها بشكل تام مع منظمات الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهلال الأحمر في مهامها الإنسانية المناطة بها؛ لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

وتُولي دول التحالف المشاركة في عمليات (عاصفة الحزم) سابقاً و(إعادة الأمل) حالياً، لاستعادة الشرعية في اليمن، اهتماماً بالغاً بأرواح المدنيين، ومواقع تجمعاتهم السكنية، وما يوفر ضروراتهم المعيشية من غذاء وماء ومدارس ومستشفيات وغيرها، فضلاً عن حرصها الشديد من خلال جهودها في الحفاظ على ما هو موجود من بنية تحتية في المدن والقرى اليمنية التي تشهد اشتباكات مباشرة مع الحوثيين وقوات المخلوع صالح.

وأكَّد المحامي في منظمة (هود) اليمنية لحقوق الإنسان عبدالرحمن برمان مراراً، أن جماعة الحوثي في اليمن، تسعى إلى عملية انتقام من خلال سياسة ممنهجة بوضع عشرات الأشخاص كدروع بشرية، محملاً الحوثيين المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية أمام الشعب اليمني والعالم بأسره.

في السياق ذاته، اتهم تقرير سري أعده خبراء الأمم المتحدة ـ الذين يراقبون العقوبات المفروضة على اليمن ـ الحوثيين باستخدام المدنيين دروعاً بشرية.