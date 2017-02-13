«خادم الحرمين» يرعى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل (صور)

تواصل – واس:

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تنطلق فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في 1438/6/20هـ الموافق 2017/3/19م، وذلك في الصياهد الجنوبية للدهناء بين الرمحية والحفنة بمنطقة الرياض.

أوضح ذلك الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز، الجهة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الدكتور فهد بن عبدالله السماري اليوم خلال المؤتمر الصحفي الأول المشترك الذي عقدته إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الصحة في المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية.

وأكَّد المتحدث الرسمي للمهرجان الدكتور طلال بن خالد الطريفي أهمية الشراكة الفعالة للتأكيد على الأهداف الرئيسة للمؤتمر، والمعاني الوطنية والتراثية والعرفية للمناسبة بما يحقق الرسائل العميقة للمهرجان في الاحتفاء بالتراث وتقديمه للعالم؛ كونه الجذور الأولى لمجتمعنا السعودي.

بعد ذلك قدَّم معالي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري – الجهة المنظمة – عرضاً نوَّه فيه بدلالات الرعاية الملكية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للمهرجان ودوره – حفظه الله – في إبراز المهرجان وفق المواصفات الوطنية والعالمية بما يتوافق مع مكانة المملكة، ودعمه ـ رعاه الله ــ من خلال المهرجان للمشهد الثقافي السعودي وأبعاده الاجتماعية الأصيلة.

وأكَّد أن هذه الرعاية الملكية الكريمة تعكس اهتمام القيادة – أيدها الله – بكل ما من شأنه دعم التراث والتاريخ السعودي، وتعميقه، وإضفاء الدلالات الوطنية عليه.

وأبان المشرف العام على المهرجان الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز: أن اختيار اسم جديد للمهرجان “جائزة الملك عبدالعزيز للإبل” فرضه تعدد الفعاليات، والجوائز، والعناصر، والبرامج، وأن المهرجان تأسيس جديد، وصيغة متطورة لمناسبة ترفيهية تحيي التراث السعودي، وتقدم الإبل كرمز لهذا التراث بنظرة شمولية جامعة بين القديم والحديث.