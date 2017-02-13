 «الصحة» تنفي فرض رسوم على التقارير الطبية | صحيفة تواصل الالكترونية

«الصحة» تنفي فرض رسوم على التقارير الطبية

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«الصحة» تنفي فرض رسوم على التقارير الطبية

تواصل – بدر العبدالرحمن:

نفت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘، ما تردد عن فرض رسوم مقابل خدمة المصادقة على الوثائق الطبية الصادرة من القطاع الصحي الخاص، والمتمثلة في بلاغ الولادة، وبلاغ الوفاة، والتقارير الطبية، والإجازات المرضية، إضافة إلى بدل الفاقد لتلك الوثائق.

وكانت وسائل إعلامية قالت نقلاً عن مصادر مطلعة: ‘‘إن وزارة الصحة أقرت فرض رسوم مقابل خدمة المصادقة على الوثائق الطبية بقيمة 100 ريال، مقابل خدمة المصادقة على بلاغ الولادة، والوفاة، والتقارير الطبية، بقيمة 50 ريالاً عن الإجازات المرضية‘‘.

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