«تعليم الرياض» تُوجِّه بحصر المعلمين خارج الميدان التربوي

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع، أنَّ أساس عمل المعلمين والمعلمات هو التواجد داخل مدارسهم، وعدم تواجدهم خارجها إلا بقرار، وفق التعاميم المنظمة لذلك.

ووجَّه الدكتور المانع إدارات الأقسام ومديري المكاتب التعليمية بالمنطقة، بضرورة الرفع ببيانات كل من يعمل من معلمين ومعلمات، وليس لهم قرارات إشرافية تخص نطاق عملهم، تشمل: الاسم، وبيانات التواصل، وسبب التكليف، وحالته، ومدة العمل، وخطاب التكليف (إن وُجد)، قبل 19/ 5/ 1438 هـ.

وقال: ‘‘إنَّ بيانات الأسماء المرفوعة تشمل مَنْ كان مقيَّداً على ملاك مدرسة، أو إدارة، أو قسم، أو مكتب، بالإضافة إلى بيانات أسماء مَنْ هم على ملاك الإدارات والأقسام، وغير موجودين في العمل لديهم‘‘.