 «تعليم الرياض» تُوجِّه بحصر المعلمين خارج الميدان التربوي | صحيفة تواصل الالكترونية

«تعليم الرياض» تُوجِّه بحصر المعلمين خارج الميدان التربوي

0
«تعليم الرياض» تُوجِّه بحصر المعلمين خارج الميدان التربوي

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع، أنَّ أساس عمل المعلمين والمعلمات هو التواجد داخل مدارسهم، وعدم تواجدهم خارجها إلا بقرار، وفق التعاميم المنظمة لذلك.

ووجَّه الدكتور المانع إدارات الأقسام ومديري المكاتب التعليمية بالمنطقة، بضرورة الرفع ببيانات كل من يعمل من معلمين ومعلمات، وليس لهم قرارات إشرافية تخص نطاق عملهم، تشمل: الاسم، وبيانات التواصل، وسبب التكليف، وحالته، ومدة العمل، وخطاب التكليف (إن وُجد)، قبل 19/ 5/ 1438 هـ.

وقال: ‘‘إنَّ بيانات الأسماء المرفوعة تشمل مَنْ كان مقيَّداً على ملاك مدرسة، أو إدارة، أو قسم، أو مكتب، بالإضافة إلى بيانات أسماء مَنْ هم على ملاك الإدارات والأقسام، وغير موجودين في العمل لديهم‘‘.

شاهد ايضا

الرئيس التركي «أردوغان» يصل الرياض.. وخادم الحرمين في مقدمة مستقبليه (صور)

الرئيس التركي «أردوغان» يصل الرياض.. وخادم الحرمين في مقدمة مستقبليه (صور)

إطلاق أول منطاد لمراقبة حدود المملكة

إطلاق أول منطاد لمراقبة حدود المملكة

«خادم الحرمين» يرعى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل (صور)

«خادم الحرمين» يرعى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل (صور)

إدارة «أزمات مكة» تنفي وجود سيل منقول إلى جدة

إدارة «أزمات مكة» تنفي وجود سيل منقول إلى جدة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>