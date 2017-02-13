 بلومبرج: المملكة خفضت إنتاجها النفطي لأكبر مستوى منذ 8 سنوات | صحيفة تواصل الالكترونية

بلومبرج: المملكة خفضت إنتاجها النفطي لأكبر مستوى منذ 8 سنوات

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بلومبرج: المملكة خفضت إنتاجها النفطي لأكبر مستوى منذ 8 سنوات

تواصل – ترجمة:

قالت شبكة ‘‘بلومبرج‘‘ الأمريكية: ‘‘إن السعودية أبلغت منظمة ‘‘أوبك‘‘ أنها خفضت إنتاجها النفطي إلى مستوى هو الأكبر منذ أكثر من 8 سنوات؛ ما يعني خفضها للإنتاج بأكثر من النسبة المقررة؛ وفقاً للاتفاق الذي يهدف لإعادة التوازن إلى أسواق النفط والذي جرى توقيعه العام الماضي‘‘.

وأشارت إلى أن المملكة، أعلنت عن أنها خفضت إنتاجها بنحو 717.600 برميل يومياً الشهر الماضي، ليصل إنتاجها إلى 9.748 مليون يومياً.

ونقلت الشبكة عن ‘‘سبنسر ولش‘‘ مدير أسواق النفط بشركة IHS Markit، أن ‘‘أوبك‘‘ قامت بجهد جيد، وفاجأت معظم المحللين؛ لتعزيز الاتفاق.

وذكرت الشبكة: أن بيانات المملكة بشأن إنتاجها النفطي في يناير الماضي، تشير إلى أنها خفضت 310 آلاف برميل يومياً من إنتاجها بشكل إضافي فوق نسبة الخفض المقررة لها وفقاً للاتفاق، مؤكدة أن العراق، وفنزويلا، وإيران أخبروا “أوبك” بأنهم ضخوا النفط بنسبة أكبر من المسموح بها وفقاً للاتفاق.

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