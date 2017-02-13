 مواطن يتلقى رسالة مُخَالَفَة على مركبته رغم وجودها في الوكالة للتصليح (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

مواطن يتلقى رسالة مُخَالَفَة على مركبته رغم وجودها في الوكالة للتصليح (صور)

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مواطن يتلقى رسالة مُخَالَفَة على مركبته رغم وجودها في الوكالة للتصليح (صور)

تواصل – سعيد القرني:

فوجئ مواطن برصد مخالفة على سيارته، رغم وجودها في الوكالة لتصليحها؛ وذلك بعد أن وردته رسالة على هاتفه تبلغه بأنه تم قيد مخالفة على السيارة من خلال الرصد الآلي بقيمة 3000 ريال؛ لتجاوزها الإشارة الحمراء.

وأوضح المواطن لـ ‘‘تواصل‘‘: أن سيارته منذ أكثر من شهر ونصف الشهر في الوكالة لوجود عيوب، متسائلاً: هل للشركة أحقية الخروج بالسيارة والتلاعب بها، وأخذ مخالفات على حسابي، أو أن الوضع لهذه الدرجة سائب ولا يوجد رقابة على وكالات السيارات؟

وأضاف المواطن: قمت بإبلاغ وزارة التجارة بما حدث، وسألتهم عمن يتحمل تلك المخالفة أنا أم الشركة؟ وأنتظر ردهم.

 

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