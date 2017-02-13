 نجل «هادي» يعود لليمن بعد زيارة للإمارات | صحيفة تواصل الالكترونية

نجل «هادي» يعود لليمن بعد زيارة للإمارات

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نجل «هادي» يعود لليمن بعد زيارة للإمارات

تواصل – وكالات:

كشفت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية، عن ترتيبات تجري حالياً لعقد لقاء مهم في العاصمة الرياض في الساعات القليلة القادمة؛ لبحث التطورات العسكرية والأمنية والاقتصادية في اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن نجل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وصل اليوم الاثنين إلى مدينة عدن، بعد زيارة خاطفة للعاصمة الإماراتية أبوظبي يوم أمس، بحسب موقع ‘‘هنا عدن‘‘.

وقالت مصادر مقربة من الرئاسة: ‘‘إن قائد قوات الحماية الرئاسية، العميد ناصر عبدربه منصور، توصل إلى اتفاق مع الجانب الإماراتي لحل كافة المشكلات الطارئة في العاصمة المؤقتة‘‘.

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