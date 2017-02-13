«مدني عسير» يدعو للحيطة والحذر بعد موجة الأمطار على المنطقة

تواصل – واس:

دعا المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنقل بالمركبات؛ بسبب كميات الضباب الكثيفة التي تشهدها مرتفعات عسير، وما يصاحبها من انعدام الرؤية في غالب الأحيان، ومتابعة حالات الطقس، والابتعاد عن الأودية وأماكن تجمعات المياه.

وبين العاصمي: أن هناك تنسيقاً وتواصلاً دائماً مع مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، لاستقبال التنبؤات الجوية؛ ومِنْ ثَمَّ يقوم مركز القيادة والسيطرة للدفاع المدني، بتمريره لكافة إدارات ووحدات الدفاع المدني بالمنطقة لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة ما يصاحب الأمطار عادة من حوادث وحالات طارئة، كما يتم تمرير التنبيه إلى الجهات الأمنية والحكومية المعنية بتنفيذ تدابير الدفاع المدني بالمنطقة.

يذكر أن أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة هطلت اليوم على عدد من محافظات ومراكز منطقة عسير، شملت: مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات ظهران الجنوب، وبلقرن، وطريب، وسراة عبيدة، والنماص، وبارق، وتنومة، والمجاردة، وبيشة، وتثليث.

كما شملت مراكز باشوت، والبشاير، وعفراء، والصبيخة، والجنينة، وقرية الهدود، ومركز بني عمرو، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.