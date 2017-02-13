عسير.. جموع المصلين يؤدون صلاة الميت على الشهيدين الهلالي والأحمري

تواصل – عسير:

أدت جموع المصلين، في جامع الفاروق بمحافظة البرك اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول جابر أحمد محمد الهلالي من منسوبي القوات المسلحة المشاركين في مركز الربوعة التابع لمنطقة عسير، الذي استشهد في ميدان العزِّ والبطولة؛ دفاعاً عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته في الحد الجنوبي.

ونقل محافظ البرك، عبدالرحيم بن الحسين آل عبده، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وتعازي سمو أمير منطقة عسير، لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وعبَّر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة على تعزيتهم ومواساتهم، مؤكدين فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الْعِزَّة والشرف، دفاعاً عن الدين والْوَطَن ومقدساته.

من جهة أخرى، أدت جموع المصلين في جامع بهوان بللحمر، بعد صلاة الظهر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الملازم محمد بن سفر آل سفر الأحمري، أحد منسوبي القوات المسلحة المشاركين في مركز الربوعة التابع لمنطقة عسير.

ونقل رئيس مركز بللحمر عبدالله السرحاني لذوي الشهيد تعازي القيادة الرشيدة – حفظها الله – وسمو أمير منطقة عسير، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وعبَّر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة على تعزيتهم ومواساتهم، مؤكدين فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الْعِزَّة والشرف؛ دفاعاً عن الدين والْوَطَن ومقدساته.

وكان الشهيد ‘‘الأحمري‘‘ استشهد في ميدان العزِّ والبطولة؛ دفاعاً عن أمن وحدود الوطن، والذود عن مقدساته في الحد الجنوبي.