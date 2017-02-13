«الأرصاد»: توقُّعات برياح مثيرة للغبار تعقبها أمطار على الرياض غداً

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، على بعض مناطق المملكة بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء حتى الجمعة المقبل.

وقالت الهيئة في بيان لها: ‘‘إن الأمطار ستُسبق بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للغبار والأتربة على مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية، تمتد إلى مرتفعات مناطق الباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والأجزاء الشرقية والجنوبية، من منطقة مكة المكرمة‘‘.

وأشارت إلى أنها تتوقع انخفاضاً في درجات الحرارة، مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية من مساء الخميس على شمال وغرب المملكة؛ ومِنْ ثَمَّ على وسط وشرق المملكة، حيث تصل درجات الحرارة إلى ما دون الصفر على الأطراف الشمالية، مع فرصة لتساقط الثلوج الخفيفة من مساء الخميس إلى صباح الجمعة.