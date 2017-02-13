«الغذاء والدواء»: نحرص على الأفضل لكفاءة الأجهزة والمواد الطبية المشعة

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أكَّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، حرص ‘‘الهيئة‘‘ على تبني أفضل الممارسات الطبية الإقليمية والعالمية في مجال كفاءة الأجهزة والمواد الطبية المشعة المستخدمة في التشخيص والعلاج بالمستشفيات، بما يضمن أرقى معايير التشخيص.

وأضاف الدكتور الجضعي، خلال ندوة ‘‘الطب الإشعاعي‘‘ 2017م، التي أقيمت في مركز الدراسات العليا بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، أن الهيئة تهتم برفع كفاءة استخدام الأجهزة الطبية المشعة، بما يتوافق مع أفضل مقاييس الجودة في التشخيص والعلاج، وضمان عدم تعاطي المريض جرعات إشعاعية غير مبررة، تؤثر على مستوى الأمن الصحي للمرضى والممارسين في المؤسسات الصحية.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الهيئة بادرت بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بالرياض، بإعداد أول دراسة وطنية في مجال تحديد الجرعة الإشعاعية الوطنية للمرضى «DRL Diagnostic Reference level»، ويتم تطبيق مخرجات تلك الدراسة حالياً على عدد من المستشفيات في مناطق المملكة كافة.

ويُشارك في الندوة وورش العمل، خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى يقارب من 300 متخصص في الفيزياء والطب والهندسة والتقنية.