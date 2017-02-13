الأربعاء القادم.. انطلاق حملة «اشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك» في مكة

تواصل- واس:

تنطلق بمنطقة مكة المكرمة بعد غدٍ، المبادرة الوطنية للتبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي: ‘‘اشكر أبطال الحد الجنوبي بدمك‘‘ التي تمت الموافقة عليها من إمارة منطقة مكة المكرمة، بمشاركة جامعات الملك عبدالعزيز، وأم القرى، والطائف، وجدة، إضافة إلى جميع المؤسسات الحكومية، والهيئة العامة للرياضة بالمنطقة، والأندية الرياضية.

وأوضح المدير التنفيذي للحملة الدكتور محمد بن علي سويدان: أن الحملة تنطلق في الأربع جامعات بالمنطقة، والمستشفيات الحكومية، وبنوك الدم، مشيراً إلى أن حفل تدشين الحملة بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، ستتم بحضور جميع مديري الإدارات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة، وعدد من الشخصيات الإعلامية والرياضية البارزة.

وأفاد الدكتور سويدان: أن هدف الحملة إبراز أهمية الأعمال التطوعية الراقية والموجهة لخدمة الوطن والمواطن؛ من أجل تعزيز التشاركية، وتمكين مفهوم التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، في تبني المبادرات الوطنية التي تسهم في رفعة الوطن، وتجسيد المعنى الحقيقي لممارسة المواطنة الحقة، وبناء اللحمة الوطنية، وصناعة القدوة، ودعم بنوك الدم بمشروع استدامة لتنظيم طلب التبرع بالدم من خلال موقع إلكتروني وتطبيقات للجوال.