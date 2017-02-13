 «الخطوط السعودية» تردّ على «الشورى» بشأن عدم انضباط رحلاتها | صحيفة تواصل الالكترونية

«الخطوط السعودية» تردّ على «الشورى» بشأن عدم انضباط رحلاتها

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«الخطوط السعودية» تردّ على «الشورى» بشأن عدم انضباط رحلاتها

تواصل – الرياض:

ردّت الخطوط الجوية السعودية، على سؤال لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، عن سبب تراجع انضباط مواعيد رحلاتها بما يصل لـ 84ُ% على ضوء تقرير 1436/1437هـ، قياساً بنحو 92% العام السابق، بأنّه يعود لصعوبة الأحوال الجوية التي شهدتها مدن المملكة، فيما طالبتها اللجنة بتضمين دراسة عن مدى انضباط مواعيد الرحلات، والعوامل المؤثرة فيها في تقاريرها القادمة باعتبار أن ردها غير مُقنع للجنة.

ودعت اللجنة، الخطوط السعودية إلى تقديم دراسة سنوية تتضمّن عدد المرات التي تمّ فيها إيقاف الحركة الجوية في المطارات وعدد الرحلات الملغية أو المُتأخرة، وعدد المسافرين الذين تعطّلت رحلاتهم والتعويضات التي حصلوا عليها، وأسباب ذلك بالتفصيل بما فيها الأحوال الجوية، مع التركيز على دواعي عدم انضباط مواعيد الرحلات التي بإمكان “الخطوط” تفاديها، بحسب “الحياة”.

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