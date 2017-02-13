وزير العدل: المحاكم التجارية والعمالية ستعزِّز فرص الاستثمار بالمملكة

تواصل – الرياض:

قال وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، إن المحاكم في المملكة واختصاصاتها لا سيما القضاء التجاري والعمالي، لها كبير الأثر في تعزيز قطاع الأعمال والاستثمار والاقتصاد في المملكة.

ونوه الصمعاني، لدى استقباله أمس الأحد، في مكتبه بديوان الوزارة السفير الصيني لدى المملكة لي هوا شين، بالعلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم التعاون بينهما، حيث أكد الصمعاني حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على توطيد العلاقات المميزة مع الصين في مختلف المجالات.

وقال إن الوزارة تسعى من خلال تبادل اللقاءات والتباحث مع العديد من الدول إلى مد جسور التعاون الدولي مع المؤسسات العدلية، واستطلاع أفضل الممارسات الدولية في المجال الإجرائي والإداري والتقني، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية بالانسجام مع رؤية المملكة 2030.