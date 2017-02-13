افتتاح جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز في المدينة غداً

تواصل – واس:

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الجمعية العمومية والمجلس الفخري ومجلس إدارة البيان الخيرية للتعليم، غداً الثلاثاء، جامعة الأمير مقرن بالمدينة المنورة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وعدد من أصحاب السمو الأمراء، ووزير التعليم، وعدد من كبار الشخصيات من جميع الجهات الحكومية والخاصة.

وأوضح مدير جامعة مقرن بن عبدالعزيز خضر القرشي, أن الجامعة تنطلق برؤى طموحة تتوافق مع الخطط التنموية ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الجامعة تحتوي على ثلاث كليات رئيسية وهي: الهندسة، إدارة الأعمال، الحاسب الآلي إضافة إلى كلية الضيافة وهي كلية تحت الإنشاء.

وأبان أن الجامعة تقدم من خلال هذه الكليات عدد من التخصصات والبرامج النوعية وفق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، سعياً منها لتخريج كوادر وطنية متخصصة قادرة على سد حاجات سوق العمل، مبيناً أن الجامعة تمتلك القدر العالي من الخبرات والمهارات الإنتاجية والإبداعية التي تمكنها من قيادة التغير والولوج في المنافسات الدولية.

وأشار القرشي إلى أن الجامعة تنفرد بتخصصات جديدة لأول مرة مثل الحاسب الجنائي وأمن المعلومات وهو تخصص نوعي تنفرد به المنطقة لحماية أمن المملكة الالكتروني، وأن الجامعة تتيح تخصصات للبنات تقدم لأول مرة في المدينة المنورة مثل تخصص هندسة العمارة، وهندسة التصميم الداخلي.

وأكد مدير جامعة مقرن بن عبدالعزيز أن المؤسسين حرصوا أن تكون الجامعة غير ربحية، بتقديم منح دراسية كاملة وجزئية للطلاب المتميزين والموهوبين، وذلك وفق ضوابط التفوق الأكاديمي، والتميز العلمي، في وقت تحتضن فيه جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز قوى بشرية متكاملة، في حركة علمية دؤوبة خادمة لأمتها الإسلامية ووطنها ومجتمعها، وصرح يضاف إلى صروح العلم والمعرفة في المملكة العربية السعودية.

مما يذكر أن جامعة الأمير مقرن بن العزيز حرصت على إقامة اتصالات وشراكات متميزة مع جامعات عالمية منها كونيتِيكت Connecticu ، بوسطن Boston ، تكساس Texas ، إِلِينوي Illinois، ميتشجان Michigan ، مانشستر Manchester، ليدز Leeds ، مينيسوتا Minnesota، كاردِيف Cardiff، دبلن Dublin.