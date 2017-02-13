تتويج «تعليم جدة» بجائزة «التميز الإداري» على مستوى المملكة (صور)

تواصل – فهد بن حافظ:

حصدت الإدارة العامة للتعليم بجدة، المركز الأول وجائزة وزارة التعليم للتميز عن فئة إدارات التعليم على مستوى المملكة، وذلك في دورتها السابعة للعام الدراسي ١٤٣٦ / ١٤٣٧ هـ.

وتوَّج وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى إدارة تعليم جدة، ممثلة في مديرها العام عبدالله بن أحمد الثقفي، بالجائزة خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس الأحد، بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، لتكريم الفائزين والفائزات بجائزة التميز بحضور جمع غفير من مسؤولي الوزارة ومديري التعليم والتربويين وإعلاميين من جميع مناطق المملكة.

كما كرم وزير التعليم ١٣ فرداً من منسوبي ومنسوبات تعليم جدة حققوا درجة التميز في عدد من فئات الجائزة، حيث حازت إدارة تعليم جدة على غالبية مقاعد الفوز بالجائزة.

من جانبه عبر المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي، عن سعادته بتحقيق هذا التميز في كافة فئات الجائزة الذي يسجل باسم تعليم جدة كافة من قيادات تعليمية وإدارية ومعلمين ومعلمات وطلابا وطالبات وأولياء أمور.