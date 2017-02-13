 مكة.. انتهاء عمليات البحث عن مُعلم الشعبية المفقود | صحيفة تواصل الالكترونية

مكة.. انتهاء عمليات البحث عن مُعلم الشعبية المفقود

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مكة.. انتهاء عمليات البحث عن مُعلم الشعبية المفقود

تواصل – مكة المكرمة:

تنتهي اليوم الاثنين، الفترةُ التي حددتها الجهات الرسمية للبحث عن المعلم أحمد مساعد الشريف، الذي فُقد في بحر الشعبية أثناء قيامه برحلة مع طلابه قبل 3 أسابيع، فيما ناشدت أسرته بمواصلة الجهود للعثور عليه.

وأكد المتحدث باسم حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة الرائد فارس مسفر المالكي، أنه منذ تلقي بلاغ فقدان المعلم مساء الاثنين 25 ربيع الأول، تمّ إعلان حالة الاستنفار، حيث شاركت جميع الفرق عبر الحوامات البحرية والطائرات وعمل مسح للمنطقة، موضحاً أن وضع المواطن المفقود سيتضح اليوم.

وقال خالد الشريف ابن عم المفقود: “نتمنى توسيع عمليات البحث وتمديد المدة رغم إيماننا بالقضاء والقدر.. ما زلنا متمسكين بالأمل في العثور عليه بأي طريقة”، بحسب “عكاظ”.

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