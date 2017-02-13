خلال 6 أشهر.. 700 قضية ابتزاز لمواطني المملكة في المغرب

تواصل – بدر العبدالرحمن:

كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في المغرب عن مباشرتها 700 قضية ابتزاز خلال 6 أشهر تعرض لها مواطنو المملكة هناك، وكانت معظمها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي عبر تداول الصور.

وأوضح رئيس قسم شؤون السعوديين في سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المغربية آلاء الصبان، أن هناك قضايا متنوعة تأتي للسفارة بصورة “شبه يومية” يتعرض لها مواطنون كالسرقة والابتزاز، حيث إن الابتزاز يكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ناحية الصور وخلال الـ6 أشهر الماضية بلغت أعداد هذه القضايا 700 قضية ابتزاز.

وأضاف الصبان أنه يوجد عدد من طلبة المملكة ولكنهم قليلون جداً لمرحلة البكالوريوس فقط، أما الماجستير والدكتوراه فهما مغلقتان بحكم الأمر الذي صدر بإلغاء الدراسات العليا في الدول العربية ويبلغ عدد المواطنين في الجامعات المغربية قرابة 30 طالباً وطالبة من أبناء السعوديين المقيمين في المملكة المغربية ويوجد البعض منهم في الدراسات العليا.

وأشار رئيس قسم شؤون السعوديين بسفارة المملكة العربية السعودية بالمملكة المغربية إلى أنه كان يوجد عدد من مواطني المملكة في سجون المغرب ولا يتجاوز عددهم 3 أشخاص وتم الإفراج عن شخصين ويتبقى شخص واحد، مضيفاً أن السفارة تحرص على مد يد العون والمساعدة لكافة المواطنين المقيمين بالمغرب عبر العديد من الآليات.