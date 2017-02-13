 إسلام 647 وافداً بـ«تعاوني البطحاء» منذ بداية العام | صحيفة تواصل الالكترونية

إسلام 647 وافداً بـ«تعاوني البطحاء» منذ بداية العام

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إسلام 647 وافداً بـ«تعاوني البطحاء» منذ بداية العام

تواصل – بدر العبدالرحمن:

شهد المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبطحاء في مدينة الرياض إسلام 647 وافداً من دول الفلبين وسيرلنكا والهند ونيبال وأثيوبيا وأمريكا وغانا وإسبانيا وكينيا، منذ بداية العام الجاري 1438هـ.

وأوضح مدير المكتب الدكتور علي الشلعان، أن المكتب نفذ العديد من الأنشطة والبرامج منها توزيع 56 ألف و740 كتاب، فيما بلغ عدد المستفيدين من المحاضرات والدروس باللغة العربية 276 مستفيدا، إلى جانب تخصيص 12 برنامجاً لتوعية الصم.

وأضاف الشلعان أن المكتب نفذ 660 زيارة ميدانية وجولات ثقافية وسيّر ثلاث رحلات عمرة استفاد منها 200 معتمر صاحبها برنامج تعليمي، فيما بلغت الجولات الثقافية لبرنامج هدية عالم ورياضي 18 جولة.

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