أهمّ الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

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تُقام مساء اليوم الاثنين الموافق 16 جمادى الأولى 1438 هـ، عدد من المحاضرات الدينية، والأنشطة الدعوية، والدروس العلمية، في بعض مناطق المملكة المختلفة.

أهم الدروس العلمية بالمسجد الحرام بعد صلاة المغرب

يقدم دعاة ومشايخ بالمسجد الحرام دروسا علمية بعد صلاة المغرب ضمن البرامج العلمية اليوم للمسجد لشهر الأولى. ويقدم الشيخ خالد بن علي الغامدي، درساً في الأدب المفرد للبخاري، ويقدم محمد بن عروس عبدالقادر، درساً في تفسير المحرر الوجيز، والشيخ يحيى بن عثمان المدرس درسا في صحيح مسلم، فيما يقدم الشيخ محمد بن عبدالله العجلان، شرح عدة الباحث.

«دورة الجواهر» تقدم درسان بـ «راجحي مكة المكرمة»

تُقيم دورة الجواهر الحسان الخامسة التي ينظمها جامع الراجحي بمكة المكرمة، درسين علميين، وتقدم عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى د. نهلة الرفاعي شرح كتاب الرقائق من صحيح الأمام البخاري، بعد صلاة العصر، وتلتقي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الدكتور حزيمة سراج، الدارسات في شرح لكتاب فضائل الصحابة من صحيح مسلم بعد صلاة المغرب.

«الزبيدي» يقدم «مختارات من روائع السيرة» بحي الجنادرية

يقدم الشيخ إبراهيم الزبيدي درسه الشهري “مختارات من روائع السيرة”، بعد صلاة المغرب في جامع أم يوسف العطير بحي الجنادرية بالرياض. وخصص فرع وزارة الدعوة والإرشاد أماكن للنساء، وأشار إلى نقل المحاضرة عبر البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

«الطيار» يقدم درسا في «تفسير الطبري» بـ«راجحي الرياض»

يقدم الدكتور مساعد الطيار درسا في “تفسير بن جرير الطبري” في جامع الراجحي بالرياض بعد صلاة العشاء بإذن الله.

جدة.. «شرح كتاب التوحيد» في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب

تقدم حواء آل جدة، شرح “كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد” بعد صلاة المغرب بجامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب في حي النهضة بجدة.

«المغامسي» في «تأملات قرآنية» بالجامع الكبير بقنا عسير

يقدم الشيخ صالح بن عواد المغامسي درسا بعنوان “تأملات قرآنية” بعد صلاة العصر بمشيئة الله والتي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز قنا في منطقة عسير بالجامع الكبير.