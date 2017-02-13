 المدينة.. إزالة اعتداء على أراضٍ حكومية بـ«بلدية الصويدرة» | صحيفة تواصل الالكترونية

المدينة.. إزالة اعتداء على أراضٍ حكومية بـ«بلدية الصويدرة»

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المدينة.. إزالة اعتداء على أراضٍ حكومية بـ«بلدية الصويدرة»

تواصل – المدينة المنورة:

نجحت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة في الفرق الرقابية ببلدية الصويدرة، في إزالة اعتداء على أحد الأراضي الحكومية البيضاء، بعد قيام مجهولين بالتعدي وعمل مخططات وهمية عليها، وتغيير معالم الأرض.

وذكر رئيس بلدية الصويدرة ثامر الفاضل، أنه أثناء قيام الفرق الرقابية التابعة للبلدية بجولاتها الميدانية الاعتيادية، لوحظ وجود معدات متنوعة تقوم بالاعتداء على أحد الأراضي البيضاء الحكومية وقيامهم بتحديد الموقع وعمل مخططات وهمية بطريق الرياض.

وأضاف، تم ضبط الموقع، وحجز المعدات التي قامت بالاعتداء وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية، لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم، مؤكداً أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي من المخالفات ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بلدية عبر التواصل مع مركز طوارئ الأمانة 940 على مدار الـ 24 ساعة.

كانت أمانة منطقة المدينة المنورة، قد نشرت تحذيرات للمواطنين عبر وسائل الإعلام، من مغبة الشراء في المخططات العشوائية حفاظاً على حقوقهم حيث قالت: ‘‘نحذر من هذا النوع من التعاملات ونخلي مسؤوليتنا تجاه من يشترون هذه الأراضي، وذلك وفقاً لما لدينا من تعليمات تقضي بالإزالة الفورية وتطبيق الغرامات المستحقة وفقاً للائحة الجزاءات والغرامات البلدية، فضلاً عن ملاحقة المحدثين والمسوقين قانونياً وتطبيق الأنظمة بحقهم‘‘.

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